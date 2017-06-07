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Son dakika... İran'da art arda saldırılar: Ölü ve yaralılar var

İran'da iki farklı noktada saldırı düzenlendi. Meclis'teki saldırıda ölü sayısı 10'a yükselirken 4 kişinin de rehin alındığı belirtildi. Press TV'nin aktardığına göre, Meclis'teki saldırgan kendini patlattı. Devrim Muhafızları rehine kurtarma özel timinin Meclis'te çatışan 4 teröristten 1'inin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Tahran'da bulunan İmam Humeyni'nin türbesi önünde de saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu belirtildi. Humeyni'nin türbesine düzenlenen intihar saldırısını bir kadının gerçekleştirdiğini duyurdu. Tahran Valisi, "Humeyni Türbesi'nde 1 kişi kendini patlattı" açıklamasında bulundu. İran İstihbarat Bakanlığı, vatandaşlara kalabalık yerlerden uzak durun çağrısı yaptı. İki saldırıda toplamda 33 kişi yaralandı.

Son dakika... İran'da art arda saldırılar: Ölü ve yaralılar var

İran parlamentosunda bu sabah silah sesleri duyuldu. İran Meclisi Başkanlık Divanı Heyeti'nin bir üyesinin yaptığı açıklamaya göre, Meclis'e 4 kişi saldırdı. Ölü sayısı 10'a yükseldi. 4 kişi de rehin alındı.

İran Parlamentosu Milletvekili İlyas Hazreti saldırganın kaleşnikoflu olduğunu söyledi. 

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Devrim Muhafızları rehine kurtarma özel timinin Meclis'te çatışan 4 teröristten 1'inin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Press TV'nin aktardığına göre, Meclis'teki saldırgan kendini patlattı.

İki saldırıda toplamda 33 kişi yaralandı.

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Saldırganlar rehinelerden birini güvenlik güçlerine gösterdi​

"IŞİD DÜZENLEDİ"

İranlı yetkililerden yapılan açıklamada, "Saldırıları IŞİD düzenledi" denildi. İran İstihbarat Bakanlığı da terör saldırılarının IŞİD'in üstlendiğini açıkladı

İRAN MECLİSİ'NDE 'KAHROLSUN AMERİKA' SLOGANLARI

İranlı parlamenterler, teröristlerin Meclis'te olduğu sırada 'Kahrolsun Amerika' sloganları attı



İSTİHBARAT BAKANLIĞI UYARDI

İran İstihbarat Bakanlığı, vatandaşlara kalabalık yerlerden uzak durun çağrısı yaptı.

Üçüncü saldırı girişiminin önlendiğini belirten İran İhtihbarat Bakanlığı, halka toplu taşıma araçlarını kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.

HUMEYNİ'NİN TÜRBESİNE DE SALDIRI


Humeyni'nin türbesine düzenlenen intihar saldırısı anına ait fotoğraf

Eş zamanlı olarak Tahran'da bulunan İmam Humeyni Türbesi önüne iki saldırganın geldiği öğrenildi.



Saldırganlardan birinin intihar yeleği giydiği ve kendini patlattığı öğrenildi. Devrim Muhafızları rehine kurtarma timinin türbeye saldıran 2 teröristi yakaladığı bildirildi

CANLI BOMBA BİR KADIN

İran basını, Ayetullah Humeyni'nin türbesine düzenlenen intihar saldırısını bir kadının gerçekleştirdiğini duyurdu. Humeyni'nin mezarında ikinci bir canlı bombanın kendini patlatamadan güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

VALİDEN RESMİ AÇIKLAMA

Tahran Valisi, "Humeyni Türbesi'nde 1 kişi kendini patlattı" açıklamasında bulundu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #iran #silah #meclis #parlamento
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