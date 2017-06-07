İran Haber Ajansları, İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğuna dair bir haber geçti. Parlamentodaki saldırıda 3 yaralı var. Yaralı korumalardan biri hayatını kaybetti. Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi bulunmuyor. Öte yandan Tahran'da bulunan İmam Humeyni türbesinde de silahlı saldırı olduğu bildirilirken, yaralıların da olduğu belirtildi.

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