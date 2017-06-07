İran parlamentosunda silah sesleri
İran parlamentosunda silah sesleri
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Son dakika: İran'da iki farklı noktada silah sesleri: Ölü ve yaralılar var

İran Haber Ajansları, İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğuna dair bir haber geçti. Parlamentodaki saldırıda 3 yaralı var. Yaralı korumalardan biri hayatını kaybetti. Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi bulunmuyor. Öte yandan Tahran'da bulunan İmam Humeyni türbesinde de silahlı saldırı olduğu bildirilirken, yaralıların da olduğu belirtildi.

Son dakika: İran'da iki farklı noktada silah sesleri: Ölü ve yaralılar var

İran Haber Ajansları, İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğuna dair bir haber geçti.

Parlamentodaki saldırıda 3 yaralı var. Yaralı korumalardan biri hayatını kaybetti.

Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

BİR SALDIRI DAHA

Öte yandan Tahran'da bulunan İmam Humeyni türbesinde de silahlı saldırı olduğu bildirilirken, yaralıların da olduğu belirtildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #parlamento #meclis #silah #iran
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