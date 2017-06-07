İran Haber Ajansları, İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğuna dair bir haber geçti.
Parlamentodaki saldırıda 3 yaralı var. Yaralı korumalardan biri hayatını kaybetti.
Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi bulunmuyor.
BİR SALDIRI DAHA
Öte yandan Tahran'da bulunan İmam Humeyni türbesinde de silahlı saldırı olduğu bildirilirken, yaralıların da olduğu belirtildi.
ulusalkanal.com.tr
İran Haber Ajansları, İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğuna dair bir haber geçti. Parlamentodaki saldırıda 3 yaralı var. Yaralı korumalardan biri hayatını kaybetti. Saldırganın kimliğine ilişkin bilgi bulunmuyor. Öte yandan Tahran'da bulunan İmam Humeyni türbesinde de silahlı saldırı olduğu bildirilirken, yaralıların da olduğu belirtildi.
İran Haber Ajansları, İran parlamentosunda silah sesleri duyulduğuna dair bir haber geçti.