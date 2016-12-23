Son dakika: Rusya ilan etti! Bir sonraki Suriye hamlesi...

Rusya, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek ay gerçekleşecek toplantıda Suriye'de kalıcı ateşkesin masaya yatırılacağını duyurdu. Toplantıda Türkiye ve İran masada olacak.

Rusya, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek ay gerçekleşecek Suriye zirvesinin gündemini açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov, Türkiye ve İran'ın katılacağı toplantıda ateşkesin ele alınacağını söyledi. Gatilov'a göre, taraflar ülkenin tamamında kalıcı ateşkes için neler yapılacağını masaya yatıracak.



Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Suriye konusunda mevcut başkan Barack Obama'dan daha iyi bir partner olabileceğini de söyledi.



MUTABAKATIN DETAYLARI



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da buluşmuş ve bir mutabakata varmıştı.



Zirveden sonra yayınlanan ortak deklarasyonda Suriye'de ateşkesin genişletilmesi ve rejimle muhalifler arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması öne çıkmıştı.



Ortak metinde, her üç ülkenin de Suriye rejimi ve muhalefeti arasında müzakere edilmiş, geleceğe dönük bir anlaşmaya garantör olmaya hazır olduğu vurgulanmıştı.



İran, Rusya ve Türkiye'nin, 'etnik köken, din ve mezhep gözetmeksizin Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne duyduğu saygının dile getirildiği' metinde, üç ülkenin de Suriye sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğinde hemfikir olduğunun altı çizilmişti.



REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE YOK



Suriye sorununun çözümünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda ortaya koyduğu çabaların öneminin vurgulandığı ortak metinde, uluslararası topluma bu toplantıda varılan mutabakatların önündeki engellerin kaldırılması için iyi niyet göstermeleri çağrısı yapılmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de rejim değişikliğine değil terörle mücadeleye odaklanma konusunda mutabık" demişti./Milliyet