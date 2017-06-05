Dört ülke, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava ve deniz sahalarını Katar'a kapatıp, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istendi.

Dört ülke, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu.



Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, ülke güvenliklerini gerekçe göstererek, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdular.



Dört ülke, hava ve deniz sahalaırnı Katar'a kapatırken, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmaları da istendi.



Katar'ı terörist grupları desteklemekle suçlayan ülkelerden Suudi Arabistan'dan gelen açıklamada, "Bu hareketin krallığın terörizm ve aşırılıktan korunması için gerekli bir adım olduğu" vurgulandı.



Açıklamada ayrıca, "Tüm kardeş ülkelere aynısını yapma çağrısında bulunuyoruz" denildi.



ulusalkanal.com.tr