Avustralya Albury'de bir havaalanındaki uçakta bulunan tehdit notu, yolcuların aşağı atlamasına yol açtı. Notun şaka amacıyla bırakıldığı ortaya çıktı.

Avustralya'da terör örgütü IŞİD saldırısından saatler sonra bu kez bir havaalanında olağanüstü anlar yaşandı.



Şaka için uçağın tuvaletine bırakılan bir not, Yeni Güney Galler eyaletindeki Albury'de bulunan havalimanının tahliye edilmesine yol açtı.



Reuters haber ajansına konuşan polis sözcüsü, "Hiçbir şey bulunmadı, hiç kimseye karşı bir tehdit yoktu, yalnızca bir nottu" dedi.



42 yolcusu bulunan küçük uçaktaki panik anını anlatan bir yolcu, bir kişinin "Bagajlarınızı bırakın. Dışarı koşun, koşun, koşun" diye bağırdığını söyledi.



Bunun üzerine, bazı yolcular panikle uçaktan piste atladı.



Polis yetkilileri, uçağın tuvaletine notu bırakan erkeğin bir erkeğin tutuklandığını aktarıyor ancak bırakılan notun ne olduğu açıklanmış değil.



IŞİD üstlendi



Avustralya'nın Melbourne kentinde Pazartesi günü yaşanan rehine krizininın arkasından IŞİD çıktı.



Yacqub Khayre adındaki saldırgan, bir kişiyi öldürdü ve ardından bir kadını rehin aldı. Bir apartmanın içindeki korku dolu saatlerin ardından kadın kurtarıldı.



Polisle çatışan Yacqub Khayre adlı saldırgan öldürüldü. Saldırganın, eylemi gerçekleştirmeden önce yerel bir televizyon kanalını arayarak IŞİD adına hareket ettiğini söyledi.



Saldırıyı üstlenen terör örgütü IŞİD, Avustralya'nın IŞİD karşıtı koalisyona asker gönderdiği için hedef seçildiğini duyurdu.



Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull olayın bir terör saldırısı olduğunu söyledi.



Yacqub Khayre'nin uzun bir suç geçmişi var. Bundan sekiz yol önce Sydney'deki bir askeri kışlaya düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuldu ancak mahkemede aklandı. Khayre son olarak geçen yıl başka bir suçtan cezaevine girip çıkmıştı./Milliyet