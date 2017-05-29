Sri Lanka'da Muson yağmurları nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymalarında can pazarı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi, 112 kişi halen kayıp.

Sri Lanka'da önceki gün yaşanan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi.



Ülkenin batı ve güney kısımlarında etkili şiddetli yağışların yol açtığı felakette 112 kişiden de halen haber alınamıyor. Resmi raporlara göre sel ve heyelanlardan toplamda 442 bin 299 kişi etkilendi.



En az 100 bin kişinin yerinden oldu. Yağışın nehirlerdeki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle bazı bölgelerde acil tahliye uyarısı yapıldı.



Askerlerin selden etkilenen tüm bölgelere ulaştığı bildirildi. Fakat sel ve heyelanlarda kaybolan kişilerin yaşamlarından umut kesildi.



Yağışlar bugün ve yarın da sürecek.



Geçen yıl da Sri Lanka'nın orta kesiminde toprak kaymaları 100'den fazla kişinin canına mal olmuştu.





ulusalkanal.com.tr