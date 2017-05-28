Ülkede önceki gün meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 146'ya çıktı.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da önceki gün yaşanan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi.



Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi tarafından yayımlanan durum raporunda, ülkenin batı ve güney kısımlarında etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 146 kişinin öldüğü, 112 kişiden halen haber alınamadığı belirtildi.



Kötü hava koşullarında 52 kişinin de yaralandığı kaydedilen raporda, sel ve heyelanlardan 442 bin 299 kişinin etkilendiği ifade edildi.



En az 100 bin kişinin yerinden olduğu ülkede Afet Yönetim Merkezi, yağışın nehirlerdeki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle bazı bölgelerde acil tahliye uyarısı yaptı.



Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin başındaki Tümgeneral Sudantha Ranasinghe, askerlerin selden etkilenen tüm bölgelere ulaştığını, sel ve heyelanlarda kaybolan kişilerin yaşamlarından umudun kesildiğini dile getirdi.



Yağışların gün boyu ve yarın da süreceği bildirildi.



Ada ülkesi Sri Lanka'nın orta kesiminde geçen yıl mayıs ayında meydana gelen toprak kaymalarında da 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.