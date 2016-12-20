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Suikastın ardından Putin'den Karlov talimatı

Saldırının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus Büyükelçiye yapılan saldırı,  Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere yönelik bir  provokasyondur" dedi.

Suikastın ardından Putin'den Karlov talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara  Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırı, Türkiye  ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir  provokasyondur." dedi. 

Rusya’nın başkenti Moskova'da konuşan Putin, Karlov'un silahlı saldırı  sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın, terörizme karşı  savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, "Söz konusu saldırı, Türkiye  ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir  provokasyondur. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu  araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu  saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız." dedi.

DEVLET MADALYASI VERİLECEK

Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek,  büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri  Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #türkiye #vladimir putin #Türkiye ve Rusya #suriye #Rus Büyükelçiye karlov
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
saldirinin arkasinda kesin ya ABD, ya NATO, ya AB, ya CIA yada FETÖ vardir. Teröristin yüz ifadesine bakin, adamin beyni resmen yikanmis bes belli ve tekbir i sol eli ile yapiyor. Gercek müslüman tekbir i sag eli ile yapar. MHP cilere sorun, tekbir i sag eli yaparlar.
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