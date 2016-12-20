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Suikatın ardından Rusya'da kritik görüşme

 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu görüşmesi saat 12:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Suikatın ardından Rusya'da kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile saat 12.00'de Moskova'da bir araya gelecek.

"GÖRÜŞMELER ÖNCESİ GERÇEKLEŞMESİ DİKKAT ÇEKİCİDİR"

Bakan Işık, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta uğramasının ardından bulunduğu açıklamada, "Sayın Karlov'un ailesine ve Rusya devleti ile halkına başsağlığı dilerim. Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır. Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya'da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir" dedi.

Etiketler; #rusya savunma bakanlığı #Hüseyin Dehkan #Sergey Şoygu #fikri ışık
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