Suriye hükümeti, Amerika uçaklarının Deyr ez-Zor'da düzenlediği ve 35 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırılarını Birleşmiş Milletlere taşıdı. Suriye Dışişleri Bakanlığı BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek Amerikan saldırılarını kınadı.

ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin Suriye'de sivil ölümlere neden olan operasyonlarına hükümetten tepki geldi.



Suriye Dışişleri Bakanlığı Deyr ez-Zor kentinde 35 sivilin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletlere iki şikayet mektubu gönderdi.



Suriye'nin mektubunda Amerika'nın Suriye topraklarında yaptığı askeri eylemlerin "gayri meşru" ve uluslararası kanunlara aykırı olduğu belirtildi.



Mektupta ayrıca sivil ölümlere neden olan Amerika saldırılarının "terörü, kaos ve yıkımı tırmandırmaktan başka bir işe yaramadığı" da ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Suriye'deki operasyonlarına son vermesi ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygılı olması talebinde bulundu.



Amerikan uçaklarının Deyr ez-Zor'a bağlı Mayaadin bölgesine yaptığı saldırıda en az 35 sivil hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Son bir ayda Amerika'nın Suriye'deki saldırılarında öldürdüğü sivil sayısı 225'i aştı.



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