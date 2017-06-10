Suriye, Amerika'yı çembere aldı. Suriye ordusu yıllar sonra Irak sınırına; Amerika destekli silahlı grupların denetimindeki Tanf sınır bölgesine ulaştı. Haşd-i Şabi'nin de Suriye ordusu ile buluşmasıyla, Amerika destekli grupların Deyr-i Zor güzergahı kesilmiş oldu.

Suriye'nin güney cephesindeki Amerika-Suriye savaşında kritik gelişme yaşandı. Suriye ordusu yıllar sonra Irak sınırına ulaştı.



Suriye ordusu, Amerika destekli silahlı grupların denetimindeki Tanf sınır bölgesine ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye ordusunun Tanf kuzey doğusuna ulaştığını gösteren haritaları yayımladı. Buna göre Suriye ordusu Tanf'tan 55 kilometre uzaklıktaki sınır hattına erişti.



Bölgeden bilgi veren kaynaklar, Irak ordusu tarafında Haşdi Şabi'nin de o bölgede Suriye ordusuyla buluştuğunu teyit etti. Böylece, Amerika destekli grupların Deyr-i Zor güzergahı kesildi. Suriye hükümeti, yıllar sonra en büyük toprak parçasını kontrol eder hale geldi.



Tanf sınır geçişini Amerikalı askerlerle destek olduğu silahlı gruplar kontrol ediyor. Sınır, Bağdat Şam yolunu kontrol etmesi bakımından kritik önem taşıyor. Amerika şimdilik bu bölgedeki varlığını koruyor. Ancak Suriye ordusu tarafından çembere alınan Amerika'nın hareket kabiliyeti kısıtlanmış durumda.



Şimdi Irak ve Suriye hükümetleri arasında IŞİD'in kontrol ettiği bölgelere ortak operasyon yapılması kuvvetli seçenekler arasında. Bu kapsamda Haşdi Şabi ve Suriye ordusunun Irak sınırındaki Ebu Kamal ve Deyr-i Zor'daki IŞİD varlığına karşı iki koldan sıkıştırma operasyonu yapması değerlendiriliyor.



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