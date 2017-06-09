Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Helikoptere roketli saldırıyla ilgili TSK'dan iki açıklama
Helikoptere roketli saldırıyla ilgili TSK'dan iki açıklama
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...

Suriye Cumhurbaşkanı Esad'dan başkent Şam'da sürpriz ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde başkent Şam'daki bir alışveriş fuarını ziyaret etti. Şamlı iş adamlarının organize ettiği fuarda temel tüketim maddelerinin sergilendiği stantlarda vatandaşlarla konuşan Esad'ın etrafında yakın korumalarının olmaması dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad'dan başkent Şam'da sürpriz ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad dün Şam’ın Mezze Semtindeki Cela Stadyumunda “Suriye'de Üretilmiştir’ sloganı altında düzenlenen aylık alışveriş fuarına sürpriz bir ziyarette bulundu.

İftar öncesi saatlerde vatandaşların yoğun olduklar fuar alanında birden görülen Cumhurbaşkanı Esad, vatandaşların coşkulu sevgisiyle karşılandı. Esad vatandaşlarla birlikte fuar stantlarını dolaşırken vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekmek için birbiriyle yarıştı.




Suriyeli şirketlerin altı yıldan fazla bir süredir maruz kaldığı terör ve yaptırımlara rağmen piyasa ihtiyacını genel olarak tamamen temin etmesinin takdire şayan olduğunu ifade eden Esad, bunun ordu birliklerimizin teröre karşı zaferleri gibi önemli bir mesele olduğunun altını çizdi. Esad, Suriyelilerin kendi konumları, alanları ve olanaklarıyla Suriye'yi savunmalarıyla bunca yıl mücadele edip tüm dünyaya bir model oluşturduklarını kaydetti.




Şam ve Şam Çevre Kent Sanayi Odasının her ay muhtelif ilde ve bölgede organize ettiği aylık alışveriş fuarı; vatandaşların her türlü gıda ve tüketim gereksinimlerinin uygun fiyat ve kalitede temin edilmesinin yanı sıra üreticiden direkt tüketiciye satış olma özelliği ile üreticilere de destek niteliği taşıyor.



Suriye'deki savaş öncesinde olduğu gibi Esad, sürpriz ziyaretleini sürdürüyor



Kaynak: SANA

Etiketler; #suriye #esad #şam
banner863
Önceki Haber
FETÖ'cülerin telefonuna yanlış pin girince bakın ne oluyor
Sonraki Haber
Kuzey Kore, yeni nesil kruz füzesini test etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.