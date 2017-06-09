Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde başkent Şam'daki bir alışveriş fuarını ziyaret etti. Şamlı iş adamlarının organize ettiği fuarda temel tüketim maddelerinin sergilendiği stantlarda vatandaşlarla konuşan Esad'ın etrafında yakın korumalarının olmaması dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad dün Şam’ın Mezze Semtindeki Cela Stadyumunda “Suriye'de Üretilmiştir’ sloganı altında düzenlenen aylık alışveriş fuarına sürpriz bir ziyarette bulundu.



İftar öncesi saatlerde vatandaşların yoğun olduklar fuar alanında birden görülen Cumhurbaşkanı Esad, vatandaşların coşkulu sevgisiyle karşılandı. Esad vatandaşlarla birlikte fuar stantlarını dolaşırken vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekmek için birbiriyle yarıştı.









Suriyeli şirketlerin altı yıldan fazla bir süredir maruz kaldığı terör ve yaptırımlara rağmen piyasa ihtiyacını genel olarak tamamen temin etmesinin takdire şayan olduğunu ifade eden Esad, bunun ordu birliklerimizin teröre karşı zaferleri gibi önemli bir mesele olduğunun altını çizdi. Esad, Suriyelilerin kendi konumları, alanları ve olanaklarıyla Suriye'yi savunmalarıyla bunca yıl mücadele edip tüm dünyaya bir model oluşturduklarını kaydetti.









Şam ve Şam Çevre Kent Sanayi Odasının her ay muhtelif ilde ve bölgede organize ettiği aylık alışveriş fuarı; vatandaşların her türlü gıda ve tüketim gereksinimlerinin uygun fiyat ve kalitede temin edilmesinin yanı sıra üreticiden direkt tüketiciye satış olma özelliği ile üreticilere de destek niteliği taşıyor.







Suriye'deki savaş öncesinde olduğu gibi Esad, sürpriz ziyaretleini sürdürüyor







Kaynak: SANA