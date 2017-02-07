Suriye Cumhurbaşkanı Esad: Erdoğan'ın politikası Suriye için olumlu

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye politikalarındaki değişimi olumlu bulduğunu belirtti. Belçikalı siyasetçi ve Flaman Menfaati Partisi Liderlerinden Filip Dewinter, Esad ile görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Dewinter, "Esad'ın Türkiye politikaları Suriye için olumlu" dediğini aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan Türkiye'nin politikasının değişimi konusunda olumlu açıklamalar geldi. Belçikalı siyasetçi ve Flaman Menfaati Partisi liderlerinden Filip Dewinter ile görüşen Esad, Türkiye'nin Şam'a yönelik politikasındaki değişiklikleri olumlu bulduğunu söylediğini aktardı.



Belçikalı parlamenterler heyetinin Suriye'yi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Esad ile görüşen Dewinter, temaslar ile ilgili yaptığı açıklamada "Esad, Erdoğan'ın duruşundaki değişimin Suriye için olumlu nitelik taşıdığını belirtti. Suriye'yi destekleyen ittifakın giderek genişlediğini, İran ve Rusya'ya şimdi de Türkiye'nin de eklendiğini söyledi" dedi.



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