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Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüştüğü Rus heyetinden bir milletvekili, Esad'ın sağlığında sıkıntı olmadığını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüştüğü Rus heyetinden Duma vekili Aleksandr Yuşenko Esad'ın sağlığında sıkıntı olmadığını açıkladı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Yuşenko, basında Esad'ın sağlığının yerinde olmadığı yönündeki haberleri yalanladı.

Suriye'de Esad'la görüşen Rus heyet arasındaki Yuşenko "Esad son derece iyi görünüyor. Sağlığının yerinde olmadığı yönündeki haberler dedikodudan ibaret ve asılsız. Sağlığı çok iyi, canlı görünüyor. Morali de çok iyi" dedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #suriye #esad #sağlık durumu #rusya
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