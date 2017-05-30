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Suriye'nin başkenti Şam'da ramazan

Suriye savaş ortamında yedinci Ramazan'ı yaşıyor. Şam'da Ramazan ayı nasıl yaşanıyor? Emevi Camii'nin yanında Hıristiyanlar, Müslümanlar için iftar hazırlıyor. Aş evlerinde gençler gönüllü olarak çalışıyor. Suriye, Ramazan'da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşam koşullarındaki iyileşmenin getirdiği hava gençlerin yüzüne yansıyor. Savaş boyunca yüzlerce havan topunun hedefi olan şehrin tarihi bölgesinde yaşayanlar, geçen yıla göre farkı bu sözlerle anlatıyor.

Şam'ın tarihi kesiminde yer alan Bab Tuma, Hristiyan nüfusun yoğun olduğu bir bölge. İftar sofrası için gönüllü çalışan gençler, din ve mezhep ayrımlarını kesin bir dille reddediyor.

Suriye'nin Nabzı Derneği'nde gönüllü olarak çalışan Rahaf Şaban da "amacımız birbirimize daha çok yakınlaşmak" diyor.

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Tarihi Emevi Camii yanındaki aş evi de yoksullar için her gün gençlerin gönüllü çalışmasıyla yemek çıkartıyor.

Gönüllülerden Kefa Josef, Suriye dışına çıkan gençlere bu sözlerle sesleniyor. Suriye, Ramazan'da yaralarını sarmaya çalışıyor.

HABER-FOTOĞRAFLAR: MEHMET KIVANÇ / ŞAM
ulusalkanal.com.tr





Etiketler; #suriye #şam #ramazan
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