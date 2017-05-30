Suriye ordusu 6 yıl sonra ilk kez Şam-Palmira karayolunun kontrolünü sağladı. Büyük Şafak Operasyonu kapsamında Suriye Çölü’ndeki 5 bin kilometrekarelik alanı teröristlerden temizleyen ordu birlikleri, teröristlere ait sığınaklardaki silah ve askeri malzemeleri de ele geçirdi.

Suriye ordusu, 6 yıldır devam eden savaşın başından beri ilk kez Şam-Palmira karayolunun kontrolünü sağladı.



Sputnik'e konuşan bir yerel kaynak, müttefik güçlerin desteğini arkasına alan Suriye ordusunun, Suriye krizinin başlangıcından bu yana Şam-Palmira karayolunda ilk kez kontrolü sağladığını belirtti. Kaynak, "IŞİD militanları, Suknah yönüne doğru geri çekildi. Şam-Palmira güzergahı, ordu ve müttefik güçlerin kontrolünde" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Büyük Şafak Operasyonu kapsamında Suriye Çölü’nde 5 bin kilometrekarelik alanın da kontrolü sağlandı.



Ordu birliklerinin bölgedeki tüm önemli yüksekliklerde mevzilerini sağlamlaştırmasıyla Şam-Palmira yolunun ulaşım açılması mümkün oldu.



Suriye ordusundan bir komutan, kontrol altına alınan bölgelerde inceleme yapıldığını, militanlara ait tüneller ve sığınaklar tespit edildiğimi belirtti. Sığınaklarda çok sayıda silah, gaz maskesi, gıda stokları, ilaçlar ve IŞİD kitapları bulunduğunu söyledi.





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