Suriye ordusu, terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Rakka'nın doğu kırsalında yer alan Tabka'da, ABD destekli terör örgütü YPG'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) vurdu

ABD'nin Mart ayı sonlarında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile birlikte çıkarma yaptığı Rakka'nın doğu kırsalında Suriye ordusu ile YPG'nin paravan örgütü SDG karşı karşıya geldi.



Tabka Havaalanı'nın batısındaki SDG bileşenlerinin Abu Asi köyü yakınlarında kimliği tanımlanamayan uçaklar tarafından vurulduğu bildirildi. Terör örgütü PKK'ya bağlı Demokratik Suriye Meclisi'nin Eş Başkanı İlham Ahmed ise "rejim güçleri Rakka'ya ilerleyen Suriye Demokratik Güçleri'ni vurdu." açıklaması yaptı.



Geçtiğimiz günlerde kaydedilen ilerlemeyle birlikte, Suriye ordusu ile ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin arasındaki mesafe 20 kilometreye kadar düşmüştü.



Rakka'nın batı kırsalında operasyonlarını sürdüren Suriye ordusuna bağlı Kaplan Güçleri, geçtiğimiz bir aydır bölgede yoğun operasyonlar yürütüyordu.



Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki SDG Eş Başkanı İlham Ahmed, konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. Ahmed; "Rakka'yı özgürleştirme operasyonu yürüten SDG rejim güçleri tarafından vuruldu" ifadelerini kullandı.



SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA



Suriye ordusundan gelen açıklama metninde ise ordunun operasyonları hakkında bilgi verildi. Humus kırsalı, Deyr Zor, Rakka batısında terör hedeflerine operasyonlar yapıldığı belirtildi. Rakka Batı kırsalında terör örgütü IŞİD dışında herhangi bir hedefin vurulup vurulmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.



İki gün önce Irak Suriye sınır bölgesi olan Tanf yakınlarında Suriye ordusu, ABD uçaklarının hedefi olmuştu. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri Suriye ordusunu sınırdan uzak tutmak için operasyon yapmıştı. Koalisyon aynı bölgede 18 Mayıs tarihinde de Suriye ordusunu hedef almıştı. Rakka yakınlarında ABD destekli kuvvetlerin vurulması güneydeki ABD operasyonlarına yanıt olarak değerlendiriliyor. Suriye ordusuna bağlı özel birliklerin Rakka batı kırsalındaki operasyonları sürüyor.



Mehmet Kıvanç / Şam

ulusalkanal.com.tr