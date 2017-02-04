Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanlığı Müsteşarı Ahmed Munir: Anayasayı ancak Suriyeliler yazar

Rusya'nın Suriye için öneri olarak gündeme getirdiği anayasa metni Şam'da da tartışmaya açıldı. Taslak metindeki maddelerin içeriklerini Ulusal Kanal için değerlendiren Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanlığı Müsteşarı Ahmed Munir, "Rusya'nın önerilerini değerlendiririz. Bu hepsini kabul edeceğimiz anlamına gelmez." dedi. Munir, anayasayı Suriyeliler yazacağını belirtti.

Türkiye ile aynı dönemde Suriye'de de anayasa ve sistem tartışması yürüyor. Rusya'nın Suriye için taslak anayasa olarak gündeme getirdiği öneriler Şam'da tartışmaya açıldı. Taslak metindeki maddelerin içeriklerini Ulusal Kanal için değerlendiren Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanlığı Müsteşarı Ahmed Munir, "Rusya'nın önerilerini değerlendiririz. Bu hepsini kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Anayasayı Suriyeliler yazacaktır." diyor.



"Araplık ve İslam'dan vazgeçmeyiz"



Rusya'nın gündeme getirdiği anayasa önerisi iki noktada ses getirdi. Suriye Arap Cumhuriyeti ifadesinden Araplık ifadesinin çıkartılması, Kürtlere Kültürel özerklik verilmesi... Maddeler Şam'da yüksek sesle tartışılıyor. Uzlaşma Bakanlığı Müsteşarı Doktor Ahmed Munir, "Araplık, bu tarihimizde vardır. İslam şeriatı da Suriye'de 1400 yıldır var. Kaynağı Kuran'dadır. Bunlar gerçekliğimiz bunları benimsememiz lazım. Bu yaşadığımız kriz Suriye'nin gerçekliğini değiştiremez. Bizler halk ve ülke olarak bu iki noktaya Araplık ve İslam'a sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.



"Suriye anayasasını ancak Suriyeliler yazar"



Suriyeli yetkili, Hammuarabi yasalarından başlayarak Mezopotamya'nın köklü bir yasa ve anayasa geleneğine sahip olduğunu hatırlattıktan sonra "Rusya, Suriye'ye bir anayasa yapmadı. Bu bir öneridir. Rusya dostumuz olan bir ülkedir. Suriye halkının çeşitli kesimleriyle temas kurarak önerileri topladı, bir anayasa taslağı olarak sundu. Rusya'nın sunduğu önerideki bazı bölümler bütün Suriye halkını temsil etmiyor. Bütünüyle Suriye halkının yaşadığı gerçekliği yansıtmıyor. Rusya'nın sunduğu anayasa projesini göz önünde bulundururuz. Madde içeriklerini değerlendiririz. Önemli fikirler varsa bunları alırız. Anayasanın son haline, toplumsal sözleşmeye ancak ve ancak Suriye'nin çocukları, Suriye halkı karar verir" dedi.



"Kürtçe'nin üniversitesi yok"



'Kürtlere Kültürel Otonomi' maddesini de değerlendiren Suriyeli yetkili, Kürtçe'nin yetersiz bir dil olduğunu savundu. Ahmed Münir, "Suriye hükümeti Kürtlerin Kürtçe konuşmasını yasaklamadı. Rahat bir şekilde örf ve adetlerini yaşayabilir, uygulayabilirler. Kürtlere 'Arapça mı okumak istiyorsunuz yoksa Kürtçe mi ?' diye seçenek sunulduğu zaman Arapça'yı seçiyorlar. Çünkü Kürtçe dili sadece günlük konuşmada kullanılıyor. Üniversitesi olmayan bir dil. Ancak Arapça dili dünyada geçerliliği olan bir dildir." değerlendirmesinde bulundu:



"Federasyon kurulmayacak"



Terör örgütü PYD ile bütün Kürtlerin aynı safta gösterilmesinin doğru olmadığını belirten Suriyeli yetkili, ülkede federatif bir siyasal düzen kurulmayacağını söyledi. Yönetimde reform kapsamında bazı adımlar atacaklarını belirten Müsteşar Ahmet Munir, bu kapsamda taşraya daha geniş imkanlar sunan Yerel Yönetimler Yasası'nı hayata geçireceklerini belirtti.



Mehmet Kıvanç / Şam

ulusalkanal.com.tr