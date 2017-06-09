Onaylandı... İnternet devinin satışı tamam
Onaylandı... İnternet devinin satışı tamam
Helikoptere saldırı
Helikoptere saldırı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler

Suud, BAE, Bahreyn ve Mısır 'dan ortak bildiri: Katar'a karşı yeni hamle

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ortak bildiri yayımladı. Bildiride Katar'daki 59 kişi ve 12 kuruluşun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edildi. Reuters listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığını açıkladı. Mısırlı olan Karadavi, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) liderlerinden biri olarak biliniyor.

Suud, BAE, Bahreyn ve Mısır 'dan ortak bildiri: Katar'a karşı yeni hamle

Dört ülkenin yayınladığı bildiride 59 kişi ve 12 kurum yer alıyor. Reuters'in haberine göre listede Karadavi'nin yanı sıra ülkenin önde gelen iş adamları ve politikacılar yer alıyor. 

MISIR O İDDİAYI BM'YE TAŞIDI

Öte yandan Mısır, Katar'ın, Irak'ta avlandıkları sırada kaçırılan kraliyet ailesi üyelerinin serbest bırakılması için terörist gruplara yaklaşık 1 milyar dolar fidye ödediği iddiasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı ve soruşturma istedi. Mısır başvurusunda 'Bu iddia doğrulanırsa teröre açık bir destektir' dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi arabistan #katar #mısır #bahreyn #BAE #usuf el-Karadavi #bm
banner863
Önceki Haber
İnternet devi Yahoo satıldı
Sonraki Haber
Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.