Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ortak bildiri yayımladı. Bildiride Katar'daki 59 kişi ve 12 kuruluşun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edildi. Reuters listede Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığını açıkladı. Mısırlı olan Karadavi, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) liderlerinden biri olarak biliniyor.

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Dört ülkenin yayınladığı bildiride 59 kişi ve 12 kurum yer alıyor. Reuters'in haberine göre listede Karadavi'nin yanı sıra ülkenin önde gelen iş adamları ve politikacılar yer alıyor.



MISIR O İDDİAYI BM'YE TAŞIDI



Öte yandan Mısır, Katar'ın, Irak'ta avlandıkları sırada kaçırılan kraliyet ailesi üyelerinin serbest bırakılması için terörist gruplara yaklaşık 1 milyar dolar fidye ödediği iddiasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı ve soruşturma istedi. Mısır başvurusunda 'Bu iddia doğrulanırsa teröre açık bir destektir' dedi.

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