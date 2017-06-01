Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ifade etti.Al Arabiya, patlamanın bombalı araç saldırısı olduğunu duyurdu.​Saldırı sonucunda en az 2 kişi öldü./Sputnik