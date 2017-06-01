Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ifade etti.
BOMBALI ARAÇ SALDIRISI
Al Arabiya, patlamanın bombalı araç saldırısı olduğunu duyurdu.
Saldırı sonucunda en az 2 kişi öldü./Sputnik
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