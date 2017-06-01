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Suudi Arabistan'ın Katif kentinde patlama: En az 2 ölü

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde patlama: En az 2 ölü
Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Görgü tanıkları, patlamanın çok şiddetli olduğunu ifade etti.

BOMBALI ARAÇ SALDIRISI

Al Arabiya, patlamanın bombalı araç saldırısı olduğunu duyurdu.

​Saldırı sonucunda en az 2 kişi öldü./Sputnik
Etiketler; #suudi arabistan #patlama
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