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'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası

Katar'ın başkenti Doha merkezli Al Sharq gazetesinin haberinde, Mekke'deki Mescid'i Haram'ı ziyaret etmek isteyen Katarlı kişilerin Suudi yetkililerce engellendiği iddia edildi. El Cezire'nin de yer verdiği haberde Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na Katarlı vatandaşlarca şikâyet dilekçeleri gönderildiği öne sürüldü.

'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası

Katar’daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi’ne iletilen şikayetler arasında, Mekke’de umre ziyaretini yapan Katar vatandaşlarının, Kabe’nin de içerisinde bulunduğu Mescid-i Haram’a girişine izin verilmediğine yer verildi.

Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Damir el Merri olayı, dini ritüellerin yerine getirilmesine ilişkin insan hakları anlaşmalarınca güvence altına alınan hakların açık bir ihlali şeklinde yorumladı. 

İslam dinindeki hac ibadetinin yerine getirildiği yer olan Mescid-i Haram’a girişlerde, Suudi Arabistanlı yetkililerin milliyet ya da mezheplere özel bir uygulamasının normalde olmadığı biliniyor./Sputnik

Etiketler; #katar #kabe #suudi arabistan #Mekke
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