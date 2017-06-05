Amerika'nın Suriye politikasında ters düştüğü Katar'ın yalnızlaştırılması hız kazandı. Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen, Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesti. Ülkeler sınırlarını ve hava sahalarını da Katar'a kapattıklarını duyurdu.

Amerika Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Arap Ülkeleri zirvesinin ardından Katar'ı yalnızlaştırma politikası hız kazandı. Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'la olan tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Bu ülkelere daha sonra Yemen de eklendi.



Kararın gerekçesi Katar'ın özellikle Müslüman Kardeşler olmak üzere terör gruplarına destek sağlaması olarak açıklandı. Ancak Katar'ın Suriye konusunda Amerika'dan farklı siyasetler yürttümesinin bu karar da etkili olduğu belirtilidyor.



Beş ülke sınırları ve hava sahası Katar'a kapatıldı. Bu ülkelerde bulunan Katar vatandaşlarının 14 gün içinde ülkeleri terk etmesi gerektiği vurgulandı. Suudi Arabistan, ilişkilerin kesilmesi işleminden Hac ve Umre yapacak Katarlıların etkilenmeyeceğini söyledi.



Katar'ın, Yemen'de Husilere karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon'daki rolünün de sona erdiği bildirildi.



Katar Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Bu gayrımeşru kararı esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Katar'ın bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığı" vurgulandı.



Katar Dışişleri, "Ülkelerin ilişkileri kesme gerekçesi olarak öne sürdükleri iddialara bakıldığında bunun planlı bir şekilde yürütülen iftira kampanyasının bir parçası olduğu görülecektir" dedi.



Arap ülkeleri ile Katar arasındaki diplomatik kriz petrol fiyatlarını da yükseltti. Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olan ve rafine ürün ihracatında da önemli bir yer tutan Katar ile ulaşım da kesildi. Karardan sonra Brent petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 1.4 yükseldi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamada bulundu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın bu sabah (5 Haziran) Katar’la diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar’a yönelik bazı yaptırımlar uygulamaya koyma kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu karardan büyük üzüntü duyuyoruz.



Bölgemiz çeşitli ülkelerde devam eden krizler nedeniyle derin bir istikrarsızlıktan geçmektedir. Böyle bir dönemde bölgesel dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin stratejik işbirliği içinde olduğu ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrar bakımından önemli bir role sahip bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri en halisane temennimizdir.



Terörizmle mücadele başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve sınamalarla ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele edilebileceği unutulmamalıdır.



Türkiye, bölgesinin sorumlu bir aktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Zirve Dönem Başkanı olarak dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu anlaşmazlığa en kısa sürede çözüm bulunması hususunda üzerine düşeni yerine getirmeye hazırdır."



"KATAR GELİŞMESİ HEPİMİZİ ÜZDÜ"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Katar ile ilgili yaşanan gelişme hepimizi üzdü. Diyaloğun devam etmesi gerekiyor" dedi.





RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir dizi Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almasına ilişkin olarak açıklamada bulundu.



Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu, onların bileceği iş. Biz ülkelerin ikili ilişkilerine karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN AL JAZEERA KARARI



Yerel medya, Suudi Arabistan hükümetinin, Katar'daki Al Jazeera kanalının yayın lisansını iptal işlemlerini başlattığını aktardı.



UÇUŞLAR DURDURULDU



Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, terörizme destek vermekle suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından, Abu Dabi ve Dubai havayolu şirketleri de Katar’la uçuşları durdurduklarını açıkladı.



Dubai merkezli Emirates ve Flydubai şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri’nin Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı uyarınca yarın itibariyle Doha ile Dubai arasındaki tüm uçuşları durduracak.



Abu Dabi’nin devlete ait havayolu şirketi Etihad Airways de, yarın sabahtan itibaren Doha ile uçuşları yeni bir açıklamaya kadar durduracak. Şirketin sözcüsü, Abu Dabi’den Doha’ya son uçuşun bu gece yerel saatle 02:45’te gerçekleşeceğini duyurdu.



SON OLARAK YEMEN DE İLİŞKİLERİNİ KESTİ



4 ülkenin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Yemen ve Libya da benzer bir adım attı. Yemen, Katar'ın uluslararası koalisyondan çıkarılması kararını da desteklediğini belirtti. Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Katar'ın Husi darbe milisleriyle mücadeledeki eylemleri ve aşırıcı gruplara desteği açık bir hale gelmiştir" ifadesi kullanıldı.



KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA



Katar'dan yapılan ilk açıklamada ise Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 'haksız şekilde alınmış bu karardan üzüntü duyduklarını' belirtti. Al Sani, "Haksız uygulamalar var ve bunlar temeli olmayan iddialara ve suçlamalara dayanıyor" şeklinde konuşurken, söz konusu kararın vatandaşlarının normal hayatını sürdürmesine etki etmeyeceğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada ise kararın Katar üzerinde vesayet kurma isteği olduğunu ifade etti.



Öte yandan, Katar Havayolları Suudi Arabistan'a yönelik tüm uçuşları askıya aldığını açıkladı.



İRAN'LI YETKİLİ TWEET ATTI



Yemen'in kararını henüz açıklamadığı sürede açıklama yapan üst düzey İranlı bir yetkili ise Arap ülkelerinin Katar'la ilişkilerini kesmesinin Ortadoğu'daki krize çözüm getirmeyeceğini ifade etti.



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