Suudi Arabistan Turizm ve Milli Miraslar Başkanlığı, ülkede bulunan otel ve işletmelere gönderdiği yazı ile Katar merkezli El-Cezire televizyonuna ait kanalların silinmesini istedi. Kanalı silmeyen otellere ceza geliyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'de de Katar'ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Oteller ve Konaklama Yerleri Yönetmeliğine göre işletmelerdeki uydudan televizyon yayınını alan sistemlerde öncelikle ülkenin resmi kanalları olması gerektiği, Suudi Arabistan, din ve ahlak karşıtı kanalların ise bulunamayacağı belirtildi.



İlgili yönetmelik maddeleri uyarınca Başkanlık, işletmelerdeki uydu sisteminden Katar merkezli El-Cezire'ye ait tüm kanalların silinmesi gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, kanalların kaldırılmaması durumunda her bir işletmeye 100 bin Suudi Arabistan riyali (26,6 bin dolar) para cezası kesileceği ifade edildi.



BAHREYN'DE HAPİS CEZASI



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'de de Katar'ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar'a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu.



BAE de aynı şekilde, Katar'a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.



KATAR KRİZİ..



Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınladı. Ancak açıklamadan hemen sonra, Katar resmi olarak QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurdu. Söz konusu açıklamaların dikkate alınmamasını talep etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yayın yapan Al Arabiya ve SKY News Arabia kanalları resmi açıklamalara rağmen yayınlarına devam etti. Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi ülkeler Katar menşeli yayın yapan tüm yayın kuruluşlarına erişimi ülke içinde yasakladı.



3 Haziran'da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayınlandı. E-maillerde Büyükelçinin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.



Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istedi.



Katar’a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv adaları, Libya Tobruk hükümeti, Komor Adaları da katıldı.



Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yayınladıkları ortak bildiri ile Katar'ın desteklediğini öne sürdükleri 12 kuruluş ve 59 kişiyi "terör listesi"ne eklediklerini açıkladı.