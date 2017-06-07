Suudi Arabistanlı iş adamı Adnan Kaşıkçı, İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşamını yitirdi.

Ailesi, parkinson tedavisi gören 82 yaşındaki Kaşıkçı’nın bugün Londra’da öldüğünü açıkladı.



Servetini silah ticaretiyle yapan Kaşıkçı, 1970 ve 1980’li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasındaydı. Kaşıkçı, özellikle 1980'lerde sık sık geldiği Türkiye'de de tanınan bir kişiydi.



Kaşıkçı, Prenses Diana ile araba kazasında hayatını kaybeden Dodi Fayed’in de dayısıydı.