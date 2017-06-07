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Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti

Suudi Arabistanlı iş adamı Adnan Kaşıkçı, İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşamını yitirdi.

Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti

Ailesi, parkinson tedavisi gören 82 yaşındaki Kaşıkçı’nın bugün  Londra’da öldüğünü açıkladı.
 
Servetini silah ticaretiyle yapan Kaşıkçı, 1970 ve 1980’li yıllarda  dünyanın en zengin kişileri arasındaydı. Kaşıkçı, özellikle 1980'lerde sık sık geldiği Türkiye'de de tanınan bir kişiydi.
  
Kaşıkçı, Prenses Diana ile araba kazasında hayatını kaybeden Dodi  Fayed’in de dayısıydı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi arabistan #Adnan Kaşıkçı #ingiltere #Londra
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