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Tahran'da asitli saldırı! 16 kişi yaralandı

Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 16 yaralı var...

Tahran'da asitli saldırı! 16 kişi yaralandı

İran'ın başkeni Tahran'ın güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı. 

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıda 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Adliyeden yapılan açıklamada saldırının dünkü terör saldırıları ile ilgisi olmadığı vurgulandı


Kaynak: DHA
Etiketler; #saldırı #iran #tahran
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