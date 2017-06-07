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Tehdit üzerine durdurulan Danimarka-Almanya feribot seferleri devam ediyor

Bomba tehditi nedeniyle İsveç, Danimarka ve Almanya arasındaki feribot seferleri durduruldu

Tehdit üzerine durdurulan Danimarka-Almanya feribot seferleri devam ediyor

Danimarka’nın Rodby kentindeki feribotların hepsi boşaltılırken, Danimarka ve Almanya arasındaki tüm feribot trafiğinin de telefondan gelen bir tehdit üzerine durdurulduğu bildirildi.

Feribot operatörü Scandlines, Rodby'deki tüm feribotların boşaltıldığını duyurdu.
Reuters'ın haberine göre Danimarka ve Almanya arasındaki feribot trafiği ise telefondan gelen bir tehdidin ardından güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

Yerel polis de bir telefon alındığını doğruladı fakat detaylı bilgi verilmedi.

Olayın ardından seferlerin tekrar başlatıldığı açıklandı./Sputnik

Etiketler; #danimarka #almanya #feribot #terör
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