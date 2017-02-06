Teknesi batan Avusturyalı, Porto Riko açıklarında kurtarıldı

Porto Riko'nun kuzeydoğusundaki Atlantik Okyanusu açıklarında, teknesi battıktan sonra cankurtaran botunda hayatta kalan Avusturyalı bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, teknesi batan 56 yaşındaki Avusturyalı Wolfgang Sloma, sahil güvenlik görevlileri tarafından, Porto Riko'nun kuzeydoğusundaki Atlantik Okyanusu açıklarında kurtarıldı.



Sekiz metrelik teknesinin direği kırılan ve gövdesinde oluşan delikten su almaya başlayan Sloma'nın gönderdiği yardım sinyalini fark eden Singapur bandıralı bir kargo gemisinin rotasından ayrılarak yardıma gittiği belirtilirken, cankurtaran botunda kurtulmaya çalışan adamın aynı gün Porto Riko'nun 193 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.