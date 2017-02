The Guardian'ın Rusya'ya yönelik iddiası

İtalya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, gazetede yer alan, "Rus internet korsanlarının İtalya Dışişleri Bakanlığı bilgi sistemini ele geçirmeye çalıştığı" iddiasının, Bakanlık çevrelerinde bilindiğini, ilk siber saldırının ardından bilgi sisteminde gerekli güçlendirme faaliyetlerinin yapıldığını belirtti

İtalya, İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan "Rus internet korsanlarının İtalya Dışişleri Bakanlığı bilgi sistemini 4 ay boyunca ele geçirmeye çalıştığı" iddiasını kısmen doğrularken, Rusya ise bu iddiaları doğrulayacak bir kanıt bulunmadığını bildirdi.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığa yakın kaynaklar, The Guardian'ın iddialarının Bakanlık çevrelerinde zaten bilindiğini, ilk siber saldırının ardından bilgi sisteminde gerekli güçlendirme faaliyetlerinin yapıldığını bildirdi.



Bakanlık kaynakları, siber saldırıyı yapanların herhangi bir şifreli ya da hassas bilgiye erişmediğini, saldırının hedefinin bakanlık ve elçilik personelinin e-posta adresleri olduğunu aktardı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ANSA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu, "Bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir kanıt yok" şeklindeki telefon mesajıyla yanıtladı.



İtalyan Rainews24 kanalının konuya ilişkin haberinde de, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi-askeri alanda devlet güvenliğini riske edebilecek casusluk faaliyetlerinden ötürü geçen yıl bahar aylarında soruşturma açtığı kaydedildi.



The Guardian'ın haberinde, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’nin Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bakanlık bilgi sisteminin 4 ay boyunca Rus internet korsanları tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı iddiasına yer verilmiş, Gentiloni’nin Bakanlık e-posta sistemini kullanmayı tercih etmemesi nedeniyle bu saldırının mağduru olmadığı belirtilmişti.