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Theresa May kararını verdi!

İngiltere'de seçim sonuçlarının ardından Theresa May'in istifa edip etmeyeceği tartışılırken, May'in sözcüsünden açıklama geldi.

Theresa May kararını verdi!

İngiltere'de seçim sonuçlarının ardından Theresa May'in istifa edip etmeyeceği tartışılırken, May'in sözcüsünden açıklama geldi.

Sözcü, May'in yerel saatle 12.30'da Buckingham Sarayı'nı ziyaret ederek, hükümeti kurmak için izin isteyeceğini duyurdu.

Sky News ise Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi'nin hükümet kurmak için Muhafazakar Parti'yi destekleyeceğini belirtti.

Etiketler; #Theresa May #ingiltere
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