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THY, İtalyan havayolu şirketine talip oldu!

Türk Hava Yolları'nın finansal olarak zor durumda bulunan İtalyan havayolu şirketi Alitalia ile ilgilenen şirketler arasında yer aldığı belirtildi.

THY, İtalyan havayolu şirketine talip oldu!

İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Alitalia ile ilgili niyet beyan eden 30'un üzerindeki şirket ve fon arasında Türk Hava Yolları (THY) da yer alıyor.

Habere göre, Alitalia ile ilgilenen şirketlerden hiçbiri şirketin tamamını satın almakla ilgilenmezken; sadece havayolu şirketinin bazı varlıklarına ilgi gösteriyor.

İtalya'nın finansal olarak zor durumdaki havayolu şirketi Alitalia'yı satmakla görevlendirilen yetkililer, dün yaptıkları açıklamada 32 şirketin Alitalia ile ilgilendiklerini yazılı olarak kendilerine ilettiklerini belirtmişti.

İtalyan yetkili Stefano Paleari dün yaptığı açıklamada, "32 tane niyet beyanı aldık, değerlendirmek için çalışıyoruz" dedi./Milliyet

Etiketler; #THY #italya #türk hava yolları #Alitalia
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