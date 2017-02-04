Tito'nun Bosna'da yaptırdığı sığınak ziyaretçi ağırlıyor

Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun olası bir nükleer saldırıya karşı Soğuk Savaş döneminde yaptırdığı "İstambul" kod adlı gizli sığınak, ziyaretçilerini adeta zamana yolculuğa çıkarıyor. Bosna Hersek'teki sığınak 350 kişinin 6 ay boyunca dışarıyla hiç temas etmeden hayatta kalabileceği şekilde inşa edilmiş.

Sığınağı ilk inşa edildiği yıllarda sadece 6 kişi biliyordu. Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun sığınağı yaptırma amacı olası bir nükleer saldırıya karşı korunmaktı. Bir zamanlar sadece en üst düzey devlet yetkililerinin bildiği sığınak şimdilerde ziyaretçi akınına uğruyor.



Sığınan Soğuk Savaş yıllarında, çeyrek asırlık bir inşa sürecinin ardından 1979'da tamamlandu. Bosna'daki savaşın başladığı 1992 yılında ortaya çıkarıldı. 2011 yılında ziyarete açılana kadar gizemini korudu.



Tüneller ve çeşitli amaçlar için hazırlanmış özel odalarıyla bir labirenti andıran sığınak, 350 kişinin 6 ay boyunca dışarıyla hiç temas kurmadan hayatta kalabilecekleri şekilde hazırlanmış.



Yapım maliyeti 4.7 milyar dolar olan bu sığınak, 24 tonluk atom bombasıyla düzenlenebilecek saldırılara dahi dayanıklı olarak inşa edilmiş.



Tamamlanmasının ardından Tito'nun hiçbir zaman göremediği sığınakta, Yugoslavya'nın bu efsanevi liderinin odası ve çalışma ofisi de hala ilk günkü özellikleriyle sergileniyor.



Sığınağın adına gelince. Tito o sığınağa neden "İstambul" adını verdiği henüz bilinmiyor. Ancak Sığınağın kod adının "İstanbul" olarak konulmasının, Yugoslavya'nın söz konusu dönemde Türkiye ile yakınlaşmasından dolayı olduğu tahmin ediliyor.



Sığınakta, aralarında Türkiye'den de altı sanatçının bulunduğu farklı ülkelerden çok sayıda sanatçının Soğuk Savaş, nükleer silah ve savaş konularıyla ilgili çalışmaları da sergileniyor.



ulusalkanal.com.tr