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Tkaçev, Türkiye'ye yönelik domates yasağının ne zaman bitebileceğini açıkladı

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın en azından üç yıl daha devam edeceğini açıkladı. Domates dışındaki sebzelere yönelik kısıtlamalar ise en yakın zamanda kalkacak. Kararnamenin hazır olduğunu söyleyen Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, işin imzaya kaldığını söyledi

Tkaçev, Türkiye'ye yönelik domates yasağının ne zaman bitebileceğini açıkladı

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler düzeldi. Ambargolar kaldırıldı. Tek pürüz domates kaldı. Rusya'nın dometes yasağı en az üç yıl daha devam edecek.

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'ye uygulanan domates yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tkaçev, yasağın en azından üç yıl daha süreceğini belirtti.

Rusya'nın domates üretimi sektörünün gelişmesi için üç yılın belirleyici olacağını ifade eden Rus Bakan, ithalatı iki kat azaltmalarına dikkat çekti.

Rusya'da 800 bin ton domates ürettildiğini belirten Tkaçev, "yakın gelecekte Türk domateslerinin pazarımıza dönmesi söz konusu değil" dedi.

Aynı forumda Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç de açıklamalar yaptı. Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören hükümet kararnamesinin hazır olduğunu vurgulayan Dvorkoviç, kararın en yakın zamanda imzalanacağını söyledi.

Dvorkoviç, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin talimatı doğrultusunda Başbakan Dmitriy Medvedev hükümet kararını belki de bugün imzalayacak" dedi.

Bu imza ile domates dışındaki sebzelere yönelik kısıtlamalar kaldırılacak.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya #türkiye #domates #Rusya Tarım Bakanı #Aleksandr Tkaçev #Tarım
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