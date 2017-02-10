Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği “giriş yasağı“

Irak Başbakanı İbadi, kendisini telefonla arayan ABD Başkanı Trump'tan, Irak vatandaşlarının ülkeye girişleri yasaklananlar listesinden çıkarılmasını istedi

Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği “giriş yasağı“

 Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Irak vatandaşlarının ABD'ye girişleri yasaklanan Müslüman ülkeler listesinden çıkarılmasını istediği bildirildi.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, İbadi'yi telefonla arayarak iki ülke arasındaki ilişkileri ve bunların geliştirilmesini görüştü.
Trump görüşmede, terörün kökünün kurutulması için Bağdat yönetimiyle beraber hareket edeceğini belirterek, Başbakan İbadi'yi ABD'ye davet etti.

İbadi ise terör örgütü DEAŞ'ın son dönemlerini yaşadığını, Musul'un büyük bölümünü bu örgütten temizlediklerini ve savaşa sonuna kadar devam etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanması yönünde aldığı karara da değinen İbadi, Iraklıların ABD'ye girişi yasaklananlar listesinden çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Donald Trump, geçen hafta imzaladığı kararname ile Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ABD'ye alınmaması talimatını vermişti. Kararname ile ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #haydar el-ibadi #ABD 45.Başkanı Donald Trump
banner863
Önceki Haber
Adana'da cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Sonraki Haber
Güney Afrika parlamentosunda kavga
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.