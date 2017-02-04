Trump'ın açıklaması sonrası İran bugün yeni bir füze tatbikatı yapacak

Tahran ve Washington arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ateşle oynuyor” açıklamasına İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap geliyor. İran, yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı James Mattis ise, terörizmin en büyük sponsorunun İran olduğunu öne sürdü.

Trump yönetimini, İran’a yönelik tehdit ve suçlamalarını sürdürüyor. İran ise geri adım atmıyor.



Son günlerde artan Tahran - Washington hattındaki gerginlik artarak devam ediyor.



İran bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.



Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin kullanılacağı belirtildi.



Tatbikatın, İran'ın, "tehditlere ve küçük düşürücü yaptırımlara" karşı hazır olduğunu göstermek için düzenlendiği ifade edildi.



İran'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerden Semnan'da düzenlenecek tatbikatta, kısa menzilli füze denemeleri de yapılacak.



ABD’li yetkililer ise İran’a karşı saldırgan söylemlerine devam ediyor.



Japonya’da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu öne sürdü.



Tahran yönetimi ise ABD’den gelen yaptırım ve açıklamalara misilleme ile yanıt veriyor.



İran Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına İran tarafından yaptırım uygulanacağını açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın füze tatbikatlarını gerekçe göstererek “İran ateşle oynuyor” ifadelerini kullanmıştı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD’nin tehditlerine kulak asmadıklarını kaydetmişti.



Uzmanlar, ABD’nin bölgede cephesini İran üzerinden açmaya çalıştığını, Washington’un söylemlerinin İsrail’in Tahran politikalarını yansıttığını düşünüyor.



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