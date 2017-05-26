Amerikan Başkanı Trump'ı bu kez de damadı ve başdanışmanı olan Kushner'ın Rusya ilişkileri köşeye sıkıştırdı. Başdanışman damat, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ve bir Rus banka yetkilisi ile görüşmeleri nedeniyle FBI tarafından soruşturuluyor.

Amerika Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in (Cerıd Kaşnır) başı FBI (efbiay) ile dertte. Kushner'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak (Sergey Kisliyak) ile yaptığı görüşmelerden dolayı FBI tarafından sorgulandığı iddia edildi.



Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Kushner, FBI'ın Rusya soruşturmasına doğrudan dahil edilmedi. Sadece Kislyak ile görüşmeleri kapsamında soruşturuldu.



Kushner'n Kislyak ve bir Rus banka yöneticisi ile Aralık ayında yaptığı bazı görüşmeler Rusya soruşturması sırasında FBI'ın karşısına çıktı.



Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Trump yönetiminde başdanışman olarak görev alıyor. Kushner'ın devlet yönetimi ve siyaset konusunda hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen İsrail-Filistin sorunun çözümü gibi önemli meselelerle görevlendirilmesi tartışma yaratmıştı.



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