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Trump'ın danışmanları ile MOSSAD Başkanı gizlice görüştü

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı Yossi Kohen’in, 2 hafta önce Amerika Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanları ile ABD'nin başkenti Washington’da gizlice görüştüğü belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden gizli görüşme teyit edildi ancak içeriğine dair bilgi verilmedi.

Trump'ın danışmanları ile MOSSAD Başkanı gizlice görüştü

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı Yossi Kohen’in, 2 hafta önce ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanları ile ABD'nin başkenti Washington’da gizlice görüştüğü belirtildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Kohen ile Trump’ın üst düzey danışmanları arasında Washington'da gizlice yapılan görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Negel de yer aldı. Görüşmede Tel Aviv ile yeni ABD yönetimi arasında siyasi koordinasyonun devamlılığı ele alındı. 

Temasın, Trump’ın görevi devralışının 2. gününde yapıldığına dikkat çekilen haberde, söz konusu görüşmede İsrail-Filistin sorununun yanı sıra İran ve Suriye’deki durumun da ele alındığı ifade edildi. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden de söz konusu gizli görüşme teyit edildi, ancak içeriğine dair bilgi verilmedi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #trump #mossad #abd #israil #kohen #netanyahu
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