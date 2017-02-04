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Trump'ın vize yasağı, bir yargıç tarafından durduruldu

Amerika'nın Seattle kentindeki federal bir yargıç, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın vize yasağını durdurma kararı aldı. Beyaz Saray'dan ise 7 ülkenin vatandaşlarına getirilen yasağın durdurulması kararına tepki geldi.

Trump'ın vize yasağı, bir yargıç tarafından durduruldu

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağı krizi büyüyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Seattle kentinde görevli bir federal yargıç, yasağın Amerika genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Sözlü olan kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi. Yargıcın yazılı kararının Adalet Bakanlığına gönderilmesinin ardından bakanlık gerekli incelemeyi yapacak.

Beyaz Saray ise federal yargıcın kararına tepki gösterdi.

Açıklamada "Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerika halkını koruma sorumluluğu var" ifadesine yer verildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #trump #abd #vize yasağı #yargıç
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