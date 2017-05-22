"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Trump'ın yeni Ortadoğu hesabı

Suriye'nin son Suudi Arabistan Büyükelçisi Mehdi Dahluallah, Trump'un bölge politikasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Büyükelçi, "Trump'un siyaseti de kötü ancak Obama'ya göre daha az kötü" dedi. Eski büyükelçiye göre Katar'dan Fas'a kadar uzanan Rusya ve Avrupa'yı kuşatacak bir Arap NATO'su planı kurulması olasılıklar arasında...

Trump'ın yeni Ortadoğu hesabı

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da İslam ülkelerinin liderlerine selendi. İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Riyad'daki toplantıya sadece iki islam ülkesi; Suriye ve İran davetli değildi.

Suriye'nin son Suudi Arabistan Büyükelçisi Mehdi Dahluallah, 2012 yılında istenmeyen adam ilan edildikten sonra Riyad'tan ayrıldı. Trump'un Ortadoğu politikasını "kötünün iyisi" olarak gördüğünü söyleyen eski Büyükelçiye göre; dünyada yeni bir düzen kuruluyor.

Elçilik görevinden sonra Baas Partisi üst yönetiminde görev alan Dahluallah, Amerika'nın iki hedefi olduğunu söyledi. Arap NATO'su kurmak, Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişkileri başlatmak...

"Suriye, ABD cephesine karşı Rusya ve Tahran ile birlikte hareket edecek" diyen Mehdi Dahluallah, Amerika'nın Filistin konusunda iki senaryo üzerinde çalışıldığını belirtti. 

Haber: Mehmet Kıvanç
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #trump #suudi arabistan
banner863
Önceki Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sit alanını imara açtı
Sonraki Haber
Ordu'da sahte içki operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.