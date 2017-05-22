ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da İslam ülkelerinin liderlerine selendi. İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Riyad'daki toplantıya sadece iki islam ülkesi; Suriye ve İran davetli değildi.
Suriye'nin son Suudi Arabistan Büyükelçisi Mehdi Dahluallah, 2012 yılında istenmeyen adam ilan edildikten sonra Riyad'tan ayrıldı. Trump'un Ortadoğu politikasını "kötünün iyisi" olarak gördüğünü söyleyen eski Büyükelçiye göre; dünyada yeni bir düzen kuruluyor.
Elçilik görevinden sonra Baas Partisi üst yönetiminde görev alan Dahluallah, Amerika'nın iki hedefi olduğunu söyledi. Arap NATO'su kurmak, Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişkileri başlatmak...
"Suriye, ABD cephesine karşı Rusya ve Tahran ile birlikte hareket edecek" diyen Mehdi Dahluallah, Amerika'nın Filistin konusunda iki senaryo üzerinde çalışıldığını belirtti.
Haber: Mehmet Kıvanç
ulusalkanal.com.tr
Suriye'nin son Suudi Arabistan Büyükelçisi Mehdi Dahluallah, Trump'un bölge politikasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Büyükelçi, "Trump'un siyaseti de kötü ancak Obama'ya göre daha az kötü" dedi. Eski büyükelçiye göre Katar'dan Fas'a kadar uzanan Rusya ve Avrupa'yı kuşatacak bir Arap NATO'su planı kurulması olasılıklar arasında...
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da İslam ülkelerinin liderlerine selendi. İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Riyad'daki toplantıya sadece iki islam ülkesi; Suriye ve İran davetli değildi.