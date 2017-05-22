Suriye'nin son Suudi Arabistan Büyükelçisi Mehdi Dahluallah, Trump'un bölge politikasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Büyükelçi, "Trump'un siyaseti de kötü ancak Obama'ya göre daha az kötü" dedi. Eski büyükelçiye göre Katar'dan Fas'a kadar uzanan Rusya ve Avrupa'yı kuşatacak bir Arap NATO'su planı kurulması olasılıklar arasında...

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