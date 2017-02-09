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Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu kabul edecek

Beyaz Saray, 13 Şubat Pazartesi günü ABD Başkanı Trump'ın, Kanada Başbakanı Trudeau'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu kabul edecek

Beyaz Saray, 13 Şubat Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Beyaz Saray'da bir araya geleceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Trudeau arasında "yapıcı ve iki ülke ilişkilerini güçlendirecek" bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

20 Ocak'ta göreve başlayan ve bir hafta sonra İngiltere Başbakanı Theresa May'i Beyaz Saray'daki ilk yabancı ülke temsilcisi olarak ağırlayan Trump'ın, yarın da Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi bekleniyor.

ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan ve Trump'ın "yeniden gözden geçireceğini" açıkladığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA), Trump-Trudeau görüşmesindeki en önemli konu başlıklarından biri olacağı belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kanada Başbakanı Justin Trudeau #Kanada #abd başkanı donald trump #abd
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