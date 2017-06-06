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Trump: Ortadoğu ziyaretimde liderler Katar'ı işaret etmişti

ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ortadoğu ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edilemeyeceğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti, bakın!" dedi.

Trump: Ortadoğu ziyaretimde liderler Katar'ı işaret etmişti

ABD Başkanı Donald Trump "Yakın geçmişte Ortadoğu'ya yaptığım ziyarette Radikal İdeoloji'ye maddi destek verilemeyeceğinin altını çizmiştim. Liderler de Katar'ı işaret etmişti. Bakın!" açıklaması yaptı.

Trump, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan da dahil 7 ülkenin, 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Ortadoğu ziyaretinde artık 'Radikal İdeoloji'ye' maddi destek sağlanamayacağını söylediğini, liderlerin de kendisine Katar'ı işaret ettiğini açıkladı.

Etiketler; #abd başkanı donald trump #abd #twitter #katar #ortadoğu #orta doğu #suudi arabistan
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