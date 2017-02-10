Trump, Şi'ye söz verdi: 'Tek Çin politikasına bağlı kalacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in toprak bütünlüğüne saygı göstereceğine dair söz verdi. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Jimping’i telefonla arayan Trump’ın Çin ile ilişkileri iyileştirmek istediği, bunun için de ABD’nin “Tek Çin” politikasına bağlı kalacağını belirttiği öğrenildi. Beyaz Saray, görüşmenin çok samimi bir havada geçtiğini duyursa da Çin’den temkinli açıklamalar dikkat çekiyor.

Çin’den ABD’ye savaş resti geldi, ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile telefonla görüştü.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping oldukça uzun süren bir görüşme yaptı.



ABD ve Çin kaynaklarına göre, Trump- Şi görüşmesinde ABD Başkanı, Çin’in toprak bütünlüğüne saygı göstereceğine ve “Tek Çin” politikasını sürdüreceğine dair söz verdi.



Çin ve ABD’li temsilcilerin birçok konuda müzakereler için bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, liderlerin birbirlerini ziyaret etmek için sözleştiği ifade edildi.



Daily China, Zinhua, China Times gibi Çin’in önde gelen uluslararası yayın organları, Trump’ın Çin’in gönlünü kazanmak için çaba sarf ettiği yorumlarını yapıyor.



Çin basını, ABD’nin son dönemde Çin’i oldukça kızdırdığını ve bu telefon görüşmesinin artık bir zaruriyet haline geldiğine de değiniyor.



Bu kapsamda, Çin lideri Şi’nin, Trump’tan söylem ve politikalarına özen göstermesini rica ettiği öğrenildi.



Güney Çin Denizi ve Tayvan meselesi gibi Çin’in hassas olduğu konularda Çin’i suçlayıcı açıklamalar yapan Trump’a Pekin yönetimi sert tepki göstermişti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD’den gelen Güney Çin Denizi hakkındaki açıklamaları ”gerekirse savaşırız” ifadesiyle yanıtlamıştı.



‘Tek Çin’ politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan’ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.



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