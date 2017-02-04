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"Trump, Suriye'de aynı politikayı izleyecek"

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Washington’un PYD’ye desteğini çekeceği” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Trump’ın terör örgütüne destek vermeyi sürdüreceğini ancak bunu yaparken Türkiye’nin de gönlünü almaya çalışacağını söyledi. Trump’ın Suriye’de Obama’dan çok farklı bir planı olmadığını belirten Dilek, “Trump’ın asıl sorunu Türkiye’nin endişelerini gidermek olacak” dedi.

ABD’de Obama devri sona erdi ancak Obama yönetiminin Orta Doğu politikaları hala yürürlükte.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın terör örgütü PYD’ye destek stratejisini yeni başkan Donald Trump’ın rafa kaldırdığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Trump yönetiminin PYD’ye desteği keseceği iddialarının doğru olmadığını söyledi, Washington’un terör örgütüne daha fazla alan açacağını belirtti.

Cahit Armağan Dilek, Trump yönetiminin asıl sınavının Türkiye ile ilişkileri olduğunu savundu.

Önümüzdeki süreçte ABD’nin Türkiye’yi ikna etmeye çalışacağını belirten Dilek, Washington'un Ankara'ya bazı güvenceler vermeye çalıştığını savundu.

Cahit Armağan Dilek ayrıca, Fırat Kalkanı Harekâtına da değindi.

Haber: Ali Yağız Baltacı
Kamera: Barış Yurteri

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #trump #suriye
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