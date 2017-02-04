"Trump, Suriye'de aynı politikayı izleyecek"

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Washington’un PYD’ye desteğini çekeceği” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Trump’ın terör örgütüne destek vermeyi sürdüreceğini ancak bunu yaparken Türkiye’nin de gönlünü almaya çalışacağını söyledi. Trump’ın Suriye’de Obama’dan çok farklı bir planı olmadığını belirten Dilek, “Trump’ın asıl sorunu Türkiye’nin endişelerini gidermek olacak” dedi.

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