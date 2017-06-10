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Trump'tan Katar itirafı

Amerika Başkanı Donald Trump, Katar'a yaptırım uygulama kararını Suudi Arabistan'da katıldığı zirvede Körfez ülkeleri ile beraber aldıklarını anlattı. Trump, terörü desteklediğini iddia ettiği diğer ülkeleri de isimlerini vermeden tehdit etti.

Trump'tan Katar itirafı

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, Katar ile körfez ülkeleri arasındaki krize değindi.

Trump, Suudi Arabistan'da yapılan zirvede yaptığı konuşmadan sonra bölge ülkelerinin kendisine gelerek Katar'ın davranışı konusunda gösterecekleri tepkileri görüştüklerini söyledi.

Trump, "Bir karar vermemiz gerekiyordu. Ya kolay yolu seçecektik, ya da zor yolu seçip sonunda harekete geçecektik. Ben de Dışişleri Bakanı Tillerson, değerli generaller ve askerler ile birlikte Katar'a terörün finansmanını durdurma çağrısı yapmaya karar verdim" diye konuştu.

Trump ayrıca teröre destek verdiğini öne sürdüğü diğer ülkeleri de tehdit etti. Trump, "İnsanlara başka insanları öğretmeyi bırakın. Kafalarını nefret ve tahammülsüzlük ile doldurmayı bırakın. İsimlerini vermeyeceğim, ama bu sorunu çözmeyi daha bitirmedik ve sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Suudi Arabistan kralına ve zirveye katılan ülkelere de teşekkür etti.

Etiketler; #trump #abd #katar
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