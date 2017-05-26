NATO Zirvesinin ardından akılda kalan görüntülerden biri de Amerika Başkanı Donald Trump'ın Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i itmesi oldu. İzliyoruz...

Brüksel'deki NATO zirvesine damgasını vuran olaylar arasında Donald Trump'ın Karadağ Başbakanı'nı iterek önüne geçmesi de vardı.



Amerika Başkanı Trump, binayı gezerken grubun önüne geçmek için Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i itti.



Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde Trump, Markoviç'in omuzuna sertçe vurup onu geriye çektikten sonra önüne geçiyor.



Kameralara Markoviç'in şaşkınlığı yansırken, Trump bir şey olmamış gibi binayı incelemeyi sürdürüyor.



Karadağ Başbakanı Markoviç, durumu bozuntuya vermemek için Trump'ın sırtını sıvazlıyor.



ulusalkanal.com.tr