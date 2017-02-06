Trump'tan sert İran çıkışı: Bir numaralı terörist devlet

Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran hakkında sert açıklamalar geldi. Trump, İran için "Bir numaralı terörist devlettir. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar" dedi. Putin'e saygı duyduğunu da belirten Trump, Rusya ile iyi geçinmeyi tercih ettiğini söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD ile Rusya arasında normal ilişki kurulabilmesi için Moskova’nın payına düşeni yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın "bir numaralı terörist devlet" olduğunu öne sürdü. Trump, Obama yönetiminin Tahran'la imzaladığı anlaşma hakkında ise "hayatımda gördüğüm en kötü anlaşma" dedi.



Fox News televizyonuna röportaj veren Trump, Barack Obama yönetiminde P5+1 ülkelerinin İran ile imzaladıkları nükleer anlaşmasının hayatında gördüğü en kötü anlaşma olduğunu ifade etti. Trump anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya ise "göreceğiz" yanıtını verdi. Trump, İran için "Şunu söyleyebilirim, ülkemiz onların umurunda değil. Onlar bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.



Trump, Putin'e saygı duyduğunu belirtti. "Ancak bu saygı onunla iyi ilişkiler kuracağımız anlamına gelmez." dedi.



Putin için "O ülkesinin lideri. Rusya ile iyi geçinmek iyi geçinmemekten daha iyidir diyorum" diyen Trump'a sunucu O'Reilly "Putin bir katil" diyerek itiraz etti.



Trump ise bunun üzerine "Bizde de çok katil var. Ülkemiz sence o kadar masum mu?" diye yanıt verdi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD ile Rusya arasında normal ilişki kurulabilmesi için Moskova'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.



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