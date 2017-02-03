Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Başkent Washington'da gerçekleşen görüşmede, iki liderin "Suriye'de güvenli bölgeler kurulmasını" tartıştıkları bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında başkent Washington'da gerçekleşen görüşmede "Suriye'de güvenli bölgeler kurulmasının" ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Kral Abdullah arasındaki görüşmenin, sabah saatlerinde başkent Washington'da yapılan Ulusal İbadet Kahvaltısı toplantısında gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada Trump'ın, "ABD'nin, Ürdün'ün istikrar, güvenlik ve refahına olan bağlılığını" dile getirdiği ve gösterdiği liderlik için Kral Abdullah'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Ayrıca Trump ile Kral Abdullah'ın "Suriye'de muhtemel güvenli bölgeler kurulmasını" da tartıştıkları ve Ürdün'ün DEAŞ'la mücadeleye verdiği katkının altının çizildiği vurgulandı.

Trump'ın Ürdün'le ikili ilişkileri güçlendirmeyi vaat ettiği ifade edilen açıklamada, "Başkan ayrıca, Ürdün'ün bölgedeki hoşgörü ve ılımlılık modeli olarak hizmet ettiği asli rolüne vurgu yaptı." denildi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın yakın bir gelecekte Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin de iki lider arasında konuşulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, önceki hafta Moskova'ya yaptığı ziyarette de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.