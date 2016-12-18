Tunus'ta balıkçı teknesi battı

Tunus'un doğu kıyısı açıklarında, 13 kişilik mürettebatı olan bir balıkçı teknesinin battığı bildirildi.

0 0 0 0

Tarım ve Balıkçılık Dairesi Tunus Birliği Başkanı Tahir bin Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden beri kayıp olan balıkçı teknesinin Mehdiye açıklarında 13 kişilik mürettebatıyla battığını ifade etti.

Bölgede gün boyu orduya bağlı helikopterlerle havadan arama çalışmalarına devam edildiğini söyleyen Bin Amir, "Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, bir balıkçı kurtarıldı, bir balıkçının da cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Balıkçı teknesinin, birkaç gündür bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle battığı öngörülüyor.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunus karasularına girmek zorunda kalan 3 İtalyan balıkçı teknesinin de Mehdiye'deki balıkçı limanına demir attığı kaydedildi.