CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Tunuslu uçak mühendisinin şüpheli ölümü

Tunus hükümeti: "Uçak mühendisi Zevvari suikastine karışan canilerin peşini bırakmayacaktır"

Tunuslu uçak mühendisinin şüpheli ölümü

TUNUS (AA) - Tunus hükümeti yoğun baskılar karşısında uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastine karışanların peşinde olacağına dair açıklama yapmak zorunda kaldı.
Bu akşam bakanlar kurulu toplantısının ardından yayınlanan yazılı açıklamada "Devlet, merhum Muhammed Zevvari suikasti operasyonuna karışan canilerin peşini ülke içinde ve dışında uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hukuki yolların tümüyle peşinde olacaktır" ifadeleri yer aldı.
Suikast suçuna ilişkin özel incelemelerin başbakanlık tarafından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada ulaşılan son incelemelerde olayda yabancı unsurların varlığının kesinleştiği kaydedildi.
Açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceği belirtildi.
Zevvari, geçen perşembe başkent Tunus'un güneyinde yer alan Safaks kentindeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Suikast olayının hemen ardından yerel basında konuşan Tunuslu televizyon programcısı, gazeteci Burhan Besis, Zevvari suikastının Mossad tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.
Besis, Zevvari'nin 1991'den bu yana yurt dışında olduğunu insansız hava araçları üzerine çalışmalar yaptığını hatırlatarak, uçak mühendisinin ayrıca Filistin'deki Hamas'la ilişkisi olduğunu bundan dolayı tasfiye edildiğini savunmuştu.
Ardından Hamas Hareketi'ne bağlı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Zevvari'nin intikamının alınacağı beyan edilirken, Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünde Zevvari adına taziye çadırı kuruldu.

Etiketler; #açıklama #suikast #Tunus #Tunus Hükümeti #Tunuslu uçak mühendisi Muhammed ez-Zevvari
banner863
Önceki Haber
Rusya'da banyo losyonu içen 8 kişi öldü
Sonraki Haber
Mehmet Emin Adıyaman gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.