Tunuslu uçak mühendisinin şüpheli ölümü

Tunus hükümeti: "Uçak mühendisi Zevvari suikastine karışan canilerin peşini bırakmayacaktır"

TUNUS (AA) - Tunus hükümeti yoğun baskılar karşısında uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastine karışanların peşinde olacağına dair açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bu akşam bakanlar kurulu toplantısının ardından yayınlanan yazılı açıklamada "Devlet, merhum Muhammed Zevvari suikasti operasyonuna karışan canilerin peşini ülke içinde ve dışında uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hukuki yolların tümüyle peşinde olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Suikast suçuna ilişkin özel incelemelerin başbakanlık tarafından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada ulaşılan son incelemelerde olayda yabancı unsurların varlığının kesinleştiği kaydedildi.

Açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceği belirtildi.

Zevvari, geçen perşembe başkent Tunus'un güneyinde yer alan Safaks kentindeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Suikast olayının hemen ardından yerel basında konuşan Tunuslu televizyon programcısı, gazeteci Burhan Besis, Zevvari suikastının Mossad tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.

Besis, Zevvari'nin 1991'den bu yana yurt dışında olduğunu insansız hava araçları üzerine çalışmalar yaptığını hatırlatarak, uçak mühendisinin ayrıca Filistin'deki Hamas'la ilişkisi olduğunu bundan dolayı tasfiye edildiğini savunmuştu.

Ardından Hamas Hareketi'ne bağlı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Zevvari'nin intikamının alınacağı beyan edilirken, Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünde Zevvari adına taziye çadırı kuruldu.