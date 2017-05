19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Romanya, Gürcistan ve Amerika'da yürüyüş ve gösteriler yapıldı.

Amerika'da New York, Gürcistan'da Tiflis ve Romanya'da Bükreş sokakları Türk bayrakları ile donandı. Gurbetteki Türkler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını böyle kutladı.



Amerika'nın New York kentinde Türk Günü yürüyüşleri 1981 yılında ASALA'yı protesto etmek için başlamıştı. Ancak bu yürüyüşler sonradan Türk kültürünün kutlandığı bir festivale dönüştü. Türk Günü, 19 Mayıs'ı kutlamak isteyen Türkleri de bir araya getiriyor.



Bu yıl Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği yürüyüşe ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da katıldı.



Yürüyüşe çeşitli derneklerin yanı sıra Azerbaycan, Ahıska, Özbek ve Kırım Türkleri ile Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının taraftar dernekleri de destek verdi.



Romanya'da da Türk Günü, Gençlik Marşı ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde yapılan yürüyüşle kutlandı.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de büyükelçilikte düzenlenen etkinlikte vatandaşlar konser ve Türk yemekleri ve tatlılarının ikramı ile güzel bir gün geçirdi.





