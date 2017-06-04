Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Deniz Seki tahliye olunca...
Deniz Seki tahliye olunca...
Çok sayıda kamu personeli gözaltına alındı
Çok sayıda kamu personeli gözaltına alındı

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiğinden araç hırsızlığı uyarısı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan'da son dönemlerde artan araç hırsızlığına dikkati çekerek bu ülkeye özel araçlarıyla seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyardı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiğinden araç hırsızlığı uyarısı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan'da son dönemlerde artan araç hırsızlığına dikkati çekerek bu ülkeye özel araçlarıyla seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyardı.

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yayınlanan uyarı yazısında, son zamanlarda Türkiye plakalı özel araçlarıyla bu ülkeye seyahat eden veya buradan üçüncü ülke plakalı araçlarla transit geçen Türk vatandaşları ve gurbetçilerin araçlarının çalınmasında artış gözlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Özel araçlarıyla Bulgaristan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, seyahat öncesinde Bulgaristan’ı kapsayacak şekilde hırsızlığa karşı kapsamlı sigorta yaptırmaları ve Bulgaristan’da bulunulan sürede araçlarını kameralarla kontrolü sağlanan, geceleri ışıklandırılmış emniyetli veya kapalı garajlara park etmelerinde, güvenlik bakımından fayda görülmektedir. Ayrıca, karayolu seyahatlerinde hız sınırlamalarına riayet edilmesi, keyfi, uygunsuz ve usulsüz uygulamalara imkan verilmemesi bakımından önemlidir."

Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #uyarı #sofya #sigorta #bulgaristan
banner863
Önceki Haber
Havai fişeği bomba zanneden taraftarlar izdihama yol açtı!
Sonraki Haber
Son dakika: Kars'ın Çemçe bölgesindeki PKK hedefleri vuruldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.